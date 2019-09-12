Белгород, , 16:46 — REGNUM С 1 сентября 2019 года все студенты-очники ссузов, обучающиеся на бюджетной основе в Белгородской области, обеспечены бесплатным горячим питанием. В 2019 году на эти цели выделили 66 млн рублей. За счёт средств областной казны обеды получают 20 164 человека, сообщили 12 сентября в пресс-службе региональной думы.

Ранее подобные меры поддержки предоставляли только обучающимся, осваивающим программу подготовки квалифицированных рабочих. В 2018/2019 учебном году таких было 4 862 чел. Теперь бесплатное питание получают все категории студентов 33 областных профессиональных образовательных организаций и Белгородского института искусств и культуры по программам СПО в очной форме обучения.

Кроме того, региональные власти обеспечивают трёхразовым питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инвалидам и лицам с особыми возможностями здоровья, проживающим в общежитиях, по согласованию с учредителем могут предоставлять бесплатные завтраки и ужины за счёт экономии бюджетных средств.

В 2020 году на питание студентов выделят 155 млн руб., в 2021 году — 161 млн рублей.