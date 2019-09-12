Москва, , 14:59 — REGNUM Шииты в гораздо меньшей степени склонны к прозелитизму, чем их суннитские противники из Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. комментируя заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о главной опасности для России со стороны Ирана.

«И тем не менее, Израиль считает возможным поддерживать с Эр-Риядом союзнические отношения, равно как и оказывать помощь террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Приятно, что Нетаньяху так печется об интересах России, но, скорее всего, он «лает не на то дерево».

Не Иран наносит удары по Израилю, а наоборот. И по сирийской территории, где иранцы и союзные им бойцы Хезболлы борются против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тоже наносит удары Израиль.

Дружественные отношения с Ираном России выгодны, так что не думаю, что в этом вопросе Нетаньяху есть, что предложить или чем пугать Россию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, наибольшую опасность для России несет шиитский радикальный ислам из Ирана.

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