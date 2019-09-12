Москва, , 14:39 — REGNUM России не стоит опасаться нападения Ирана — слишком разные весовые категории, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о главной опасности для России.

«Россия обладает вторым ядерным арсеналом в мире, по разным оценкам, второй после США армией. Плюс ОДКБ. Россия по ВВП ППС — шестая экономика мира. Иран занимает лишь 18-е место. И зависимость Ирана от цен на нефть намного выше, чем у России.

Израиль и Иран не скрывают вражду друг к другу. При этом не очень понятно, почему Израиль может иметь ядерное оружие, а Иран нет.

Союз России и Ирана в Сирии был, конечно, обусловлен исключительно совпадением интересов. Иран всегда смотрел в сторону Европы и мечтал нормализовать отношения с ЕС.

Россия стремится стать фабрикой оборонных технологий для всего не западного мира. И Иран один из важнейших рынков сбыта российского оружия.

Кроме того, Россия и сама в определенной степени является мусульманской страной — доля мусульман составляет примерно 20%. К тому же, если посмотреть шире в рамках Евразийского Союза, то это полюс еще Казахстан и Киргизия.

Есть еще, конечно, особые отношения с Баку. Азербайджан важный покупатель российского оружия. Сейчас идет очень плотное сотрудничество по линии спецслужб. То есть мусульмане вряд ли будут воевать против единоверцев», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главная опасность для будущего России — радикальный ислам. «Наибольшее зло для России несет шиитский радикальный ислам из Ирана», — уточнил он.

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