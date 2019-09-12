Улан-Удэ, , 14:06 — REGNUM Подразделения территориального управления Росгвардии Бурятии переведены в режим повышенной готовности. Отмечается, что это связано с ранее поступившими сообщениями о минировании школ, детсадов и других объектов в Улан-Удэ.

«В случае обнаружения подозрительных предметов специалисты-взрывотехники группы инженерно-технического подразделения Росгвардии Бурятии оперативно прибудут на место происшествия. На данный момент таких сообщений не поступало», — передаёт Infpol сообщение пресс-службы управления.

Напомним, в администрации столицы республики сообщили о письме с угрозами взрывов на социальных объектах — в детских садах, школах, вузах, а также на вокзалах. По словам начальника управления общественной безопасности администрации города Михаила Слепнёва, анонимные террористы называют себя активистам и требуют назначения перевыборов.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, после проведения проверок в социальных объектах города, взрывных устройств обнаружено не было.

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