Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM В администрации Улан-Удэ сообщили о письме с угрозами взрывов на социальных объектах — в детских садах, школах, вузах, а также на вокзалах. Анонимные террористы требуют перевыборов мэра города.

«В письме авторы называют себя активистами. Высказывают требования о назначении перевыборов, а также об освобождении административно задержанных в результате беспорядков в ходе несанкционированного митинга», — передаёт «Байкал-Daily» слова начальника управления общественной безопасности администрации города Михаила Слепнёва.

По его словам, меры были приняты в отношении всех социальных объектов, поскольку конкретные адреса «заминированных» объектов не указывались. Однако в ходе проверки взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 8 сентября выборах мэра Улан-Удэ победу одержал самовыдвиженец Игорь Шутенков, исполнявший до этого обязанности главы администрации города. Он набрал 52,5% голосов. За занявшего второе место коммуниста Вячеслава Мархаева проголосовало 36,6% избирателей.

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