Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о введении в России института уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Проект федерального закона определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию омбудсмена, а также закрепляет основные принципы деятельности уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах РФ.

Речь идет о защите большого числа граждан РФ — порядка 12 млн человек, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Однако законопроект не нашел поддержки у «Единой России» и инициатива не получила поддержки большинства парламентариев. Их аргументом стало то, что предлагаемое введение должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов, а также уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах Российской Федерации, приведет к дублированию их основных задач и функций, с задачами и функциями уже действующих институтов.