Брянск, , 12:38 — REGNUM Незаконную рекламу пива обнаружили на фасаде одного из домов в центре Брянска. Торговое заведение переехало в другое место, а владелец бара забыл снять яркую вывеску. Плакат с изображением деревянного ящика, стеклянных бутылок из тёмного стекла и надписями на английском языке привлёк внимание антимонопольной службы, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального УФАС.

Вывеска предлагала всем желающим приобрести крафтовое пиво. Размещение подобных словосочетаний и изображений привлекает внимание посетителей к торговым точкам, а следовательно, они квалифицируются как рекламные. Закон же разрешает устанавливать рекламу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объёма готовой продукции только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа, причём внутри помещения. Владелец магазина забыл снять вывеску при переезде на новое место работы и стал нарушителем.

Антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей, указал на необходимость демонтировать вывеску в определённый срок. Предпринимателя привлекли к административной ответственности.