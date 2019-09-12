Катманду, , 14:01 — REGNUM Непальские средства массовой информации сообщают, что нехватка питьевой воды в районе Парбат заставляет местных жителей участвовать в розыгрыше мест в очереди к крану. Некоторые из них продают выгодные места в этой очереди. Как известно, данная проблема затронула более 10 населенных пунктов в этом регионе.

Местные жители деревни Хануманданда утверждают, что каждую последнюю субботу месяца проводится собрание, чтобы принять участие в жеребьевке, которая определяет место в очереди и время сбора воды из водопроводного крана. Эта «лотерея» проводится круглый год, причем в ней принимают участие более 40 семей. «Данная система может и не разрешает вопрос нехватки воды, но она определенно снизила уровень напряженности в деревне. Ситуация осложняется тем, что другой ближайший источник воды находится примерно в 30 минутах ходьбы. Это слишком далеко, чтобы ходить туда каждый день», — сказал журналистам Гома Деви Бхаттараи, местный житель.

По информации непальского новостного агентства The Kathmandu Post, многие жители населенных пунктов Непала пытаются справиться с гуманитарным кризисом на протяжении 40 лет. «У нас всегда была нехватка воды, но с годами проблема стала более выраженной. В то время, как источники воды пересыхает, население деревни растет быстрыми темпами», — объясняют местные жители.

По словам Анила Бхаттараи, учителя в местной школе, правительство хотело построить систему водоснабжения в районе, однако большинство подобных проектов являются незавершенными из-за нехватки бюджета. «Многие проекты застопорились на полпути, потому что власти не выделили необходимый бюджет. Нам необходимо около 1 миллиарда рупий (примерно 920 миллионов рублей), но федеральное правительство выделило только 130 миллионов рупий в текущем финансовом году», — заявили в муниципальном правительстве.