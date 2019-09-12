Эспоо, Финляндия, , 11:31 — REGNUM Разработчики из Remedy рассказали, что ожидает игру Control в будущем. Как оказалось, в одном из предстоящих обновлений в ней появится Алан Уэйк, сообщил портал Engadget 11 сентября.

https://twitter.com/telecation/status/1171875999056834560

На постере дополнения AWE эксперты увидели фигуру Алана Уэйка с фонариком. Сообщается также, что в Control спрятано множество «пасхальных яиц», намекающих на появление этого персонажа.

Напомним, «Алан Уэйк» — это приключенческая видеоигра от студии Remedy, релиз которой состоялся в 2010 году. В ней игроки управляют писателем, который пытается найти свою пропавшую жену.

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