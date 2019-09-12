Москва, , 09:36 — REGNUM В России сокращение рабочей недели до четырех дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Так, омбудсмена спросили, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду. В свою очередь Москалькова отметила, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести мониторинговые исследования.

«Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю — процесс долгий и в течение ближайших лет решён не будет. В качестве примера Топилин привёл переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную, который произошёл в 60-х годах XX века в СССР.

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