Белгород, , 08:11 — REGNUM Региональной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России — 2019» прошел на территории Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г. Шухова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Конкурс проводится ежегодно с целью повышения профессиональных знаний водителей такси. Его главными организаторами выступают УГИБДД УМВД России по Белгородского области, БГТУ им. В.Г. Шухова, общественный совет по развитию такси в регионах России.

В рамках регионального этапа конкурса экспертное жюри провело оценку теоретических знаний и практических навыков участников. Водители прошли тесты на знание истории региона, правил дорожного движения и действующего законодательства, вспомнили основы устройства автомобиля, продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи. На автоплощадке участники конкурса сразились в скоростном маневрировании и плавности движений.

По итогам всех испытаний участникам и призёрам конкурса вручили грамоты и памятные подарками. Бронзу соревнований завоевал Юрий Иваницкий. Серебряным призёром соревнований стал Алексей Мителев. Победу в конкурсе одержал Эдуард Хруцкий. Именно он представит Белгородскую область на федеральном этапе конкурса «Лучший водитель такси в России — 2019» в Сочи.

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