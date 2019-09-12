Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Помощь Соединённых Штатов пострадавшим от урагана «Дориан» жителям Багамских островов не предполагает предоставление им статуса временно защищённых лиц, сообщает Reuters.

В администрации американского президента отмечают, что в связи с разрушительными последствиями урагана «Дориан», от которого сильно пострадали жители Багам, им оказывается и будет оказываться помощь, в том числе и от правительства Штатов.

«В настоящее время мы не планируем предоставлять статус «временно защищенных лиц» в Соединённых Штатах», — сообщили в Белом доме.

Напомним, статус временно защищённых лиц предполагает выдачу жителям иностранных государств временного вида на жительство и разрешения на работу в Штатах, но не предусматривает получение в дальнейшем права на постоянное жительство.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп 9 сентября заявил, что Вашингтон рассматривает гипотетическую возможность предоставления жителям Багам статуса временно защищённых лиц.

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