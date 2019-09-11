Москва, , 18:42 — REGNUM МВД России разработало проект поправок в законодательство, в соответствии с которыми процедура получения гражданства может быть упрощена для иностранцев, окончивших с отличием российские вузы. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимые поправки предлагается внести в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно проекту, преференции при получении гражданства будут иметь лица, окончившие с отличием обучение по очной форме в российских государственных организациях высшего образования, при наличии у них регистрации по месту жительства либо состоянии на учёте по месту пребывания в России.

Таким образом, как пояснили в МВД, на упрощённое получение гражданства смогут претендовать как выпускники, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, так и не располагающие подобными документами. При этом преференции предлагается распространить как на иностранных граждан, так и на лиц без гражданства.

В настоящее время законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и находится на стадии общественного обсуждения. В графе об обосновании необходимости подготовки документа указано поручение председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее премьер-министр уже сообщал журналистам о разработке такой законодательной инициативы, отмечая, что упрощение предоставления гражданства иностранным выпускникам-отличникам отвечает государственным интересам России.