Рим, , 15:38 — REGNUM Если у экономики Италии есть потребность в приезде в страну мигрантов, то нужно поощрять переезд в страну граждан, имеющих итальянское или европейское происхождение, заявила в среду, 11 сентября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, передает Adnkronos.

В качестве примера она привела Венесуэлу, более двух миллионов граждан которой — потомки выходцев из Италии.

Переезд в страну граждан схожего происхождения и схожей культуры будет проходить куда менее болезненно, чем это происходит с мигрантами сейчас, полагает Мелони.

Ранее в среду было опубликовано исследование, проведенное при участии «Братьев Италии», в котором сказано, что мусульмане могут стать большинством в стране около 2100 года: сейчас их лишь около 3%, но женщины — носители мусульманской культуры рожают в среднем вдвое больше детей, чем итальянки, а подавляющее большинство нелегальных мигрантов — также мусульмане.

Власти Италии при предыдущем правительстве делали ставку на ограничение нелегальной миграции и полное закрытие портов страны для их перевозчиков. Однако с уходом из правительства «Лиги» Маттео Сальвини власти выражают готовность принимать мигрантов, но требуют, чтобы другие страны ЕС принимали участие в их перераспределении.