* запрещённая в России организация

Каир, , 15:38 — REGNUM Суд Египта приговорил 11 высокопоставленных членов группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к пожизненным срокам заключения, об этом 11 сентября сообщает Associated Press.

Судебная инстанция Каира признала осужденных виновными в шпионаже в пользу палестинской партии ХАМАС. Также были сняты все обвинения, предъявленные бывшему президенту страны Мохаммеду Мурси, недавно скончавшемуся в здании суда.

Напомним, Мурси, также член группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был избран президентом Египта в 2012 году на фоне массовых акций протеста.

В 2013 году в стране произошел военный контрпереворот, в ходе которого Мурси был свергнут, а его организация объявлена вне закона.

«Братья-мусульмане"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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