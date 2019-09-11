Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга признал Владимира К. виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила 11 сентября районная прокуратура на своем сайте.

В результате судебного разбирательства дела установлено, что обвиняемый познакомился с жертвой, проживающей в Санкт-Петербурге, через сайт знакомств. Он убедил женщину вложить в его бизнес деньги, обещая прибыль. При этом он не планировал выполнить обещанное.

Жительница города оформила на себя потребительский кредит и передала 290 тысяч рублей мошеннику.

«После получения денег злоумышленник скрылся с места совершения преступления, на телефонные звонки не отвечал, о своем местонахождении не сообщал», — говорится в заявлении прокуратуры.

Сообщается, также, что обвиняемый в ходе судебного заседания признал свою вину. Суд приговорил его к 2,5 годам отбывания в колонии общего режима.