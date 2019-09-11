Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии планирует перенести начало учебного процесса в 20 школах страны на две недели, передает 11 сентября «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что причиной задержки начала учебного года являются ремонтные работы. Расписание в таких школах планируется компенсировать за счет субботних дней. Учебный процесс в остальных школах начинается с 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа эксперт по вопросам образования Реваза Апхазава заявила, что более 100 школ в Грузии не смогли набрать в 2019—2020 учебном году ни одного первоклассника.

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