Багдад, , 14:10 — REGNUM Правительство Ирака объявило о возвращении в страну 94 беженцев из Турции в рамках программы добровольного возвращения граждан, об этом 11 сентября сообщает Kurdistan24.

Возвращение людей было организовано в тесной координации дипломатических ведомств двух стран. По данным представителей правительства, за последние три месяца по указанной программе в свои дома вернулись порядка 1 тыс. 500 граждан Ирака.

Напомним, с 2014 года, когда в Ирак вторглись боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), страну покинули порядка 6 млн местных жителей.

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