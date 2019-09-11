Москва, , 13:35 — REGNUM При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.

Он признал важность проблемы, сказав, что ежегодно в стране делается около 800 тыс. абортов.

«Запрет абортов не работает. И банальная тупая пропаганда тоже не работает», — сказал Медведев.

По его мнению, нужно стимулировать матерей отказываться от этой затеи.

«У меня есть идея», — сказал премьер-министр. Он рассказал о родовых сертификатах, предложив увеличить их размер и направить средства в том числе и на психологическую поддержку женщин.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова поправила, что названная Медведевым цифра была актуальна в 2014 году. Сейчас делается 576 тыс. абортов. Этих показателей удалось достичь, по её мнению, в том числе за счёт психологических консультаций женщин, решившихся на аборт.