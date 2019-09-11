Москва, , 13:21 — REGNUM Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что сбои начались 11 сентября около 12:00, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой сайта. С проблемами в работе соцсети столкнулись в том числе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

В пресс-службе соцсети пояснили, что у части пользователей не загружались изображения.

«Мы оперативно всё восстановили, сейчас всё работает», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный сбой в соцсети «ВКонтакте» произошел в июле. Тогда пользователи пожаловались на отсутствие доступа к сайту и проблемы с авторизацией, а также на сбои при отправке сообщений и некорректное отображение фотографий.

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