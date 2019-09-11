Париж, , 17:22 — REGNUM Актриса Лиз Лепла-Прюдом, принявшая участие в съемках фильма «Жанна», стала открытием в 2019 году. Об этом сообщает Premiere.

Отмечается, что создатели доверили десятилетней актрисе роль национальной героини Франции Жанны д'Арк.

Действие ленты разворачивается в 1429 году, в разгар Столетней войны между Францией и Англией за французский престол. Решив, что сам Бог сделал ее своей избранницей, юная Жанна возглавляет армию короля Франции. Режиссер заострил внимание зрителей на молодости Жанны д'Арк, которой было всего 19 лет, когда она командовала тысячами мужчин, подчеркнув ее юность и невинность на контрасте с кровавыми событиями войны.

Принять участие в фильме Брюно Дюмона Лиз удалось совершенно случайно, утвержденная на роль Жанны актриса не смогла приступить к съемкам, тогда выбор пал на юную героиню молодежного мюзикла «Жаннет», рассказывающем о детстве Жанны д’Арк.

Жа́нна д’Арк —Орлеанская дева — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Была осуждена, как еретичка и сожжена на костре в 1431 году. В 1456 году была реабилитирована, а в 1920 — причислена к лику святых католической церковью.