Новосибирск, , 11:54 — REGNUM Новосибирский государственный университет празднует юбилей — 60-лет со дня основания Новосибирского национального исследовательского государственного университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 11 сентября, в Доме учёных СО РАН прошло торжественное заседание. На нём присутствовали учёные Сибирского отделения Российской академии наук, члены правительства области, ветераны и почётные гости.

Как заявил губернатор региона Андрей Травников, гордость региона за НГУ сформирована уникальной историей создания и развития вуза и поддерживается успехами университета. Травников вручил ректору НГУ Михаилу Федоруку благодарственное письмо коллективу университета и официально заверенную копию постановления Совета Министров СССР «Об организации НГУ».

Праздновать 60-летие НГУ в новосибирском Академгородке будут с 11 по 15 сентября. Так, будет открыта памятная доска ректору НГУ (1965−1978 гг.), академику РАН Спартаку Беляеву. Запланированы совместные капустники трёх клубов НГУ (КБРД, «Квант», «Максимин») и серия открытых деловых мероприятий для выпускников и студентов.

Отметим, что НГУ входит в научно-образовательный комплекс Новосибирской области. Вуз занимает второе место в рейтинге QS среди стран развивающейся Европы и Центральной Азии, 50-е место в предметном рейтинге QS Physics&Astronomy и 250-е место в рейтинге QS, входит в ТОП-500 в Шанхайском рейтинге университетов.

В НГУ обучаются семь тыс. студентов и работают 2,5 тыс. преподавателей.