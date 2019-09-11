Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Международная коллектив из 195 исследователей проанализировал заболеваемость и смертность от СПИДа по всему миру. Выяснилось, что в мире эти показатели падают, однако Россия показывает рост. Научная работа опубликована в журнале Lancet HIV.

Анализ крови на ВИЧ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Группа исследователей, включавшая российских учёных Московского физико-технического института (МФТИ) и научных центров Минздрава России, собрали данные об инфицированных ВИЧ и умерших в период с 1990 по 2017 год. Также коллектив провёл анализ возрастных групп заболевших, количества получающих лечение и дал прогноз показателей снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ к 2030 году.

Самая плохая статистика по распространению ВИЧ ожидаемо зафиксирована в странах Африки. Но там же за последние десять лет достигнут наибольший успех в снижении смертности: в Зимбабве — на 20,8% и в Танзании — на 17,7%. Самый большой прирост смертности зафиксирован в Грузии — на 17,6%, а заболеваемости — в России и Казахстане (13,2 и 12,1% соответственно).

Количество инфицированных в России за год специалисты оценивают в 139 тыс. человек. В Китае, например, где население в десять раз больше, таковых зафиксировано лишь 33 тысячи.

Причинами такого положения называют слабый охват медицинской помощью так называемых групп риска, затруднённый доступ к лечению, высокий уровень табуированности темы.

Справедливости ради стоит отметить, что отчасти зафиксированный рост количества инфицированных связан с ростом охвата населения диагностикой ВИЧ. Это стало возможно благодаря улучшению диагностических тестов и появлением многочисленных пунктов экспресс-тестирования.

Исторически заболеваемость ВИЧ начали фиксировать лишь в последней трети ХХ века. В 1980-х количество инфицированных составляло 1,5 млн человек. Однако ко второй половине 90-х годов это число уже превысило 20 млн. Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину нулевых, когда эпидемия уносила жизни около двух миллионов человек в год.