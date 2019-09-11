Анкара, , 17:11 — REGNUM Преподаватель факультета коммуникаций стамбульского университета Медипол и редактор-координатор публикаций журнала Kriter доцент доктор Юсуф Озкыр опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Не меняющийся веками взгляд западных СМИ на Турцию». Он заявил, что написанная 130 лет назад нобелевским лауреатом Кнутом Гамсуном книга, где он повествует о потрясающей разнице между восприятием Османской империи в европейских СМИ и действительностью, справедлива для оценки западного подхода и сегодня.

Доцент доктор Юсуф Озкыр считает, что ещё в XIX веке в европейских СМИ велась спланированная кампания по очернению Османской империи в период правления султана Абдулгамита II. Стратегическая позиция Турции в отношения Востока и Запада преемственна от Сельджукидов и Османов. По этой причине сначала в сознании европейцев, а потом и занявших их место лидера на политической сцене американцев Турция воспринималась как объект для критики.

По мнению эксперта, западная общественность всегда пристально следила за моментами возвышения или упадка турецкого государства, однако ее риторика в его отношении в принципе не менялась. Актуальной версией такого положения дел являются новости в западной прессе по вопросу беженцев. Объективно, Турция приняла 4 млн сирийцев, чем спасла их жизни. Однако западные СМИ предпочитают подавать даже такие безусловно положительные моменты в негативном свете.