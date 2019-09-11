Москва, , 09:31 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города на фестиваль «Круг света». Сообщение опубликовано на странице мэра «ВКонтакте».

"Приглашаю всех на самый фееричный московский фестиваль «Круг света». Потрясающие звук, свет, спецэффекты — здесь все самое передовое в мире. В этом году мы подготовили девять площадок, в том числе новые: Политехнический музей и проспект Сахарова», — написал он.

Фестиваль, согласно видеоанонсу, пройдёт с 20 по 24 сентября.

Ранее СМИ сообщили, что оппозиционная «Партия перемен» подала заявку в мэрию на массовое мероприятие 21 и 22 сентября, которое должно было пройти на проспекте Академика Сахарова.