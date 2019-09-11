Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Команда защитников продюсера Харви Вайнштейна обвинила актрису Гвинэт Пэлтроу во лжи, сообщает Deadline 9 сентября.

Так, представители Вайнштейна утверждают, что Гвинет Пэлтроу происходит из очень именитой голливудской семьи, ее отец —известный продюсер, а мать — знаменитая актриса. Крестным отцом Гвинэт Пэлтроу является Стивен Спилберг.

В сообщении защитников говорится, что актрисе не было необходимости боятся за свою карьеру и место в Голливуде, подвергаясь унижениям со стороны продюсера. Сотрудничая с ним, она снималась в его лучших фильмах, получала самые высокие награды и крупные гонорары.

Напомним, что актриса оказалась одной из первых, кто рассказал, что она подверглась домогательствам со стороны продюсера. Представители компании Гвинэт Пэлтроу не ответили на просьбу Deadline прокомментировать заявление защитников.

Среди первых женщин, открыто заявивших о домогательства со стороны Вайнштейна, также были актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хаек, Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.

На волне обвинений Вайнштейна исключили из американской и британской киноакадемий, американской телевизионной академии, а также из гильдий продюсеров и режиссеров США. Вайнштейна также уволили из собственной компании.

Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка, однако, вину свою не признал. Суд над продюсером назначен на январь 2020 года, если продюсера признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.