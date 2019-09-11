Томск, , 08:40 — REGNUM Этические и правовые аспекты в области генетики обсудили участники международной конференции «Правосудие в геномную и цифровую эпоху», которая прошла в Томском государственном университете (ТГУ). Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Участие в конференции приняли специалисты из Великобритании и США, студенты ТГУ, а также студенты из Голдсмитc, Университета Лондона, которые проходят двухмесячную стажировку в томском вузе.

«Исследования в этой области призваны принести пользу каждому человеку, но всегда существуют какие-то другие силы, которые преследуют корыстные интересы. Поэтому, совершенно очевидно, что эту информацию можно использовать во вред человеку: с точки зрения, например, страхования жизни, страхования определенных заболеваний, отбора людей в профессиональной деятельности и при обучении и в самых разных других видах несанкционированной дискриминации», — объяснила профессор генетики и психологии, заведующая лабораторией когнитивных исследований и психогенетики ТГУ Юлия Ковас.

Отмечается, что обсуждение этических и правовых аспектов в области генетики только начинает набирать обороты, это абсолютно новая сфера в области закона и правового регулирования. Эксперты уверены, что сейчас необходимо формировать междисциплинарные экспертные группы, в которых генетики, биологи, когнитивисты, юристы, специалисты в области этики, философии, истории объединились бы в поиске решения такой глобальной проблемы.

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