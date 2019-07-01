Москва, , 20:27 — REGNUM

Законопроект, распространяющий закон о персональных данных на генетическую информацию человека, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Поправками предлагается сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, отнести к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита.

Биоматериал (кровь, например) содержит генетическую информацию, позволяющую получить о человеке дополнительные сведения, в частности о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к лекарствам или аллергенам и других индивидуальных характеристиках.

Авторы рассчитывают, что принятие закона обеспечит соблюдение конституционных прав граждан.

Также под «спецзащиту» подпадут данные ДНК.