Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве 11 сентября ожидается аномально тёплая погода, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая карта столичного региона по-прежнему будет представлена скандинавским антициклоном, благодаря чему бабье лето продолжится с характерной солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что температура воздуха является аномально высокой и «на десять градусов теплее положенного по многолетним параметрам климата сентября (норма +15,4°)».

Настолько тёплая погода в этот день бывает примерно один раз в четверть века.

В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха прогреется от 25 до 27 градусов. В Подмосковье ожидается до 28 градусов. Скорость ветра не превысит 7 м/с.