Биробиджан, , 03:40 — REGNUM Следственное Управление СК России по Еврейской области прекратило своё существование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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СУ СК России по Еврейской области реорганизовано путём присоединения к Следственному Управлению СК России по Хабаровскому краю. Отныне структура будет именоваться Следственным Управлением Следственного Комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты серьёзно рассуждают на тему упразднения Еврейской автономной области как субъекта Российской Федерации, показывающего наихудшие экономические и социальные показатели.