Биробиджан, , 11:06 — REGNUM

ЕАО заняло первое место в России по случаям жестокого отношения к несовершеннолетним, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Росстата, в Еврейской области на 10 тысяч детей приходится 7 случаев жестокого отношения со стороны взрослых. Всего за 2018 год здесь было зарегистрировано 26 подобных случаев.

Следующим по показателю жестокости к детям идёт ещё один дальневосточный регион — Камчатка, где в 2018 году зарегистрировано 3,7 случая на 10 тысяч детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская область заняла первое место в России по количеству наркозависимых. Кроме того, ЕАО находится на четвертом месте в России по числу случаев заболевания туберкулёзом.