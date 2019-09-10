Москва, , 15:14 — REGNUM Осень в Москве в 2019 году будет теплой, заявил агентству «Москва» заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

Климатолог сообщил, что на протяжении всего сентября, скорее всего, будет тепло. Затем немного похолодает, но погода будет долго оставаться солнечной и без осадков. Причем, «бабье лето» еще не наступило.

Владимир Семенов также отметил, что потепление в регионе наблюдается уже в течение 40 лет. Наблюдения показывают, что комфортная осень для Москвы уже не аномалия, а «новые реалии, с которыми нужно привыкать жить». Заметно это и по сдвигу отопительного периода, если раньше нулевые температуры начинались в начале ноября, то теперь заморозки начинаются в середине месяца.