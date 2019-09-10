Москва, , 15:02 — REGNUM Следственные органы настаивают на заочном аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые в настоящее время находятся за пределами России. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Об этом сегодня, 10 августа, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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Следствие обвиняет бизнесменов в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК).Подозреваемым грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря 2017 года Центробанк РФ ввёл временную администрацию по управлению ПАО «Промсвязьбанк». В 2018 году финансовая организация обратилась в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности» его бывших совладельцев — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Общая сумма претензий банка к бывшим владельцам и топ-менеджерам составляет 282 млрд рублей.