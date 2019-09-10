Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Большинство читателей средств массовой информации одобряют использование журналистами социальных сетей, соответствующий вопрос провела исследовательская компания Gallup.

Так, 62% опрошенных считают, что журналисты должны в соцсетях исправлять и отслеживать фейковые новости, еще 52% хотели бы видеть дополнительную информацию о материалах, надо которыми работают сотрудники СМИ.

Еще 42% респондентов ждут от журналистов в соцсетях ответы на их вопросы, 5% считают необходимым читать личные точки зрения журналистов на новостные события.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённого «Левада-центром», наибольшее доверие у жителей России вызывают ведущие популярных телевизионных ток-шоу и новостных передач. Больше всего граждане доверяют журналистам Владимиру Соловьеву (23%) и Андрею Малахову (11%).

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