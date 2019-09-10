Токио, , 14:42 — REGNUM Американец Лэнс МакДональд взломал камеру в отменённой игре Хидео Кодзимы P.T. и открыл один из спрятанных секретов. Оказалось, что призрак по имени Лиза всё время следует за игроком, сообщалось в Twitter-аккаунте геймера 9 сентября.

https://twitter.com/manfightdragon/status/1170860592233472000

Лиза передвигается одновременно с изменением направления взгляда, поэтому геймеры не могли увидеть её при поворотах головы персонажа. МакДональд смог зафиксировать камеру на одном месте и увидеть, что призрак «ходит за игроком по пятам» с самого начала игры.

Напомним, P.T. — это демоверсия отменённой игры Silent Hill, которую разрабатывал японский геймдизайнер Хидео Кодзима. В 2015 году его уволили из компании Konami Corporation, а проект закрыли.

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