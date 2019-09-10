Редвуд-Сити, США, , 14:38 — REGNUM На PC состоялся релиз масштабного контент-пака для игры The Sims 4 под названием «Мир магии». Об этом сообщается на официальном сайте игры 10 сентября.

В основу «Мира магии» лег цикл книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В новом контент-паке у игроков появится возможность научить своего сима (персонажа) могущественным заклинаниям.

Напомним, The Sims — это серия игр в жанре «симулятор жизни», издателем которой выступает американская компания Electronic Arts. В играх франшизы игроки могут создать нескольких персонажей и «прожить их жизни»: завести семью, устроиться на работу, построить дом и т.п.

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