Кызыл, , 13:42 — REGNUM В Туве началась прививочная кампания против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, к настоящему времени привиты первые 24 737 местных жителей.

За первую неделю эпидемиологического сезона зарегистрировано 333 случая ОРВИ с показателем заболеваемости 10,0 на 10 тыс. населения. По словам специалистов, это значительно ниже пороговых значений. При этом, госпитализирован 61 человек, в том числе 54 ребенка.

Всего в республику поступили вакцины в объёме 106,8 тыс. доз на сумму 23,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай к настоящему моменту привили от гриппа более 40 тыс. человек. Всего планируется вакцинировать более половины местных жителей.

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