Горно-Алтайск, , 10:46 — REGNUM В рамках кампании по иммунизации населения от гриппа в Республике Алтай планируют привить 50% жителей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Таким образом, всего будет запланировано привито 109 тыс. человек. Из них уже получили прививки более 40 тыс.«Специалисты отмечают, что относительно теплая погода и низкий уровень заболеваемости ОРВИ, регистрирующиеся в настоящий момент, являются благоприятными условиями для проведения вакцинации», — отметили в Роспотребнадзоре.

В управлении также призывают жителей не отказываться от прививок, тем более, что в настоящее время прививки ставят бесплатно.

Добавим, что за прошедшую неделю по поводу ОРВИ в больницы республики обратились 183 человека, в том числе 110 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по стране планируется привить 45% населения Российской Федерации. А в группе риска, в которую входят дети, беременные женщины, лица старше 60 лет и медицинские работники — порядка 75%.

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