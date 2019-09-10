Ташкент, , 13:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ по коренному реформированию системы нотариата в республике, сообщает 10 сентября издание Kun. uz со ссылкой на министерство юстиции республики.

Согласно документу, с 1 января 2020 года в республике будут созданы частные нотариальные конторы. Планируется, что эти меры уменьшат очереди в действующие нотариальные конторы и устранят бюрократические барьеры.

Указ также подразумевает создание нотариальной палаты. Кроме того, отменяется ряд сделок, связанных с имуществом, в том числе нотариально заверенная доверенность на право управления транспортным средством близкими родственниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое обязывает нотариусов записывать на видео процесс оформления завещаний, сделок, заявлений и других документов, которые подписывает человек, не имеющий возможности оставить подпись.

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