Ереван, , 12:42 — REGNUM Участие в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT 2019) примет американская телезвезда Ким Кардашьян, 10 сентября сообщает пресс-служба конгресса.

«У Ким Кардашьян более 240 миллионов подписчиков в социальных сетях. Она является одной из самых важных голосов нашего времени. Мы убеждены, что Ким Кардашьян, как успешный предприниматель, как жена и мать, расскажет много интересного в сфера предпринимательства в IT», — отметили в пресс-службе конгресса.

Напомним, Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) пройдет в Армении в начале октября.

На форум заявлено более 4 тысяч участников из 80 стран. Свое участие подтвердили известные IT-компании Google, Amazon, Facebook.