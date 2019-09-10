Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Деревья и кустарники, высаженные на аллее у стадиона «Ростов-Арена», до сих пор не восстановлены. На это указал депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

«Я направил соответствующее депутатское обращение прокурору Ростовской области. В ходе проверки прокуратура установила, что ответственность за данные действия несет подрядчик, который в рамках действующего контракта должен в августе-сентябре текущего года осуществить восстановление зеленых насаждений. Мы ждали. Сейчас уже середина сентября, а работы по восстановлению зеленых насаждений не ведутся», — сказал народный избранник.

В случае необходимости депутатский запрос будет направлен в Генпрокуратуру РФ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее административная инспекция Ростовской области проиграла судебную тяжбу компании «Крокус», которая занималась благоустройством территорией вокруг стадиона. В связи с этим ответственность за состояние аллеи ложится региональные власти. Подрядчик указал на то, что содержание аллеи не включено в договор об оказании услуг.

Ранее в гибели зелёных насаждений на аллее, расположенной у стадиона «Ростов-Арена», прокуратура обвинила подрядчика.

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