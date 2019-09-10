Москва, , 12:14 — REGNUM Певец Филипп Киркоров назвал «настоящим честным артистом» Диму Билана, который извинился перед жителями Самары за неудачный концерт. Такой комментарий Киркоров оставил под видеозаписью в Instagram Билана.

«Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им после этих честных слов», — отметил Киркоров.

Певец добавил, что все бывают «не без греха», но люди запоминают честные поступки других. Билан повёл себя благородно, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Самары остались недовольны выступлением поп-певца Димы Билана, который вышел на сцену нетрезвым. Позднее Билан принес извинения в социальной сети и пообещал самарцам бесплатный концерт, детскую площадку и помощь с покупкой медицинского оборудования.

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