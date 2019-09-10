Куала-Лумпур, , 12:03 — REGNUM Департамент образования штата Саравак (Малайзия) призвал временно закрыть школы из-за ухудшения состояния воздуха и смога от лесных пожаров в регионе, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что индекс загрязнения воздуха (API) в Малайзии превышает отметку в 200 пунктов, что свидетельствует о сильном загрязнении.

«Школы могут быть вновь открыты, когда API снизится», — говорится в заявлении департамента образования штата Саравак.

Тем временем, в министерстве образования Малайзии заявили, что школьные экзамены продолжатся в соответствии с графиком. Однако комиссия будет вынуждена отложить экзамены, если индекс API достигнет отметку выше 300 пунктов.

Известно о 124 случаях лесных пожаров в Малайзии, начиная с 1 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Малайзии объявило, что направит дипломатическую ноту Джакарте в связи с дымом от лесных пожаров, который привел к ухудшению качества воздуха в стране.

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