Токио, , 11:52 — REGNUM Japan’s Tokyo Electric Power должна сбросить радиоактивную воду Фукусимы в Тихий океан, так как не имеет места для её хранения. Об этом заявил министр окружающей среды Японии, 10 сентября сообщает Reuters.

Компания собрала более 1 миллиона тонн загрязненной воды из охлаждающих трубок, которые использовались для предотвращения плавления топливных сердечников с тех пор, как завод был поврежден землетрясением и цунами в 2011 году.

На брифинге в Токио министр окружающей среды Йошиаки Харада сказал, что единственный вариант — это сбросить воду в море и тем самым разбавить её.

Он отметил, что это его «простое мнение», которое предстоит обсудить правительству Японии. Правительство пока ожидает отчета от группы экспертов, прежде чем принять окончательное решение о том, как утилизировать радиоактивную воду.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихиде Суга на отдельном брифинге для прессы назвал высказывание Харады «его личным мнением».

Напомним, после катастрофического цунами в 2011 году на АЭС в Фукусиме был расплавлен ядерный котел. Аварии был присвоен седьмой (максимальный) уровень опасности по международной шкале ядерных событий.

Для устранения последствий катастрофы используется большое количество воды, которая хранится в гигантских емкостях. На настоящее время масса радиоактивной воды превысила 1 млн тонн.