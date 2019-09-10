Гуанчжоу, Китай, , 10:57 — REGNUM Красочное световое шоу, которое исполняют 999 дронов, подготовленное к 70-летию основания Китайской Народной Республики, показали в научно-техническом центре Юга страны — Гуанчжоу. Видео разместило ИА «Xinhua».

Светящиеся разными огнями беспилотники образовали в небе экран на котором высвечивались красочные поздравительные надписи: «Привет, Новая Эра», «Китай, я люблю тебя», «70-летие основания КНР» и другие. Также с помощью дронов в воздухе создавались рисунки. Зрители смогли увидеть изображение часов, моста Гонконг — Чжухай — Макао и самих дронов. В конце шоу беспилотники создали в небе гигантский флаг Китая.

В Гуанчжоу подобные мероприятия не редкость. В мае 2018 года в небо поднялось 1374 светящихся дрона. Однако, ранее представление было не столь красочным.

Напомним, что годовщина основания КНР пройдет 1 октября. Власти готовят по случаю юбилея грандиозный военный парад.