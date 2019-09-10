Старый Оскол, Белгородская область, , 10:27 — REGNUM Водоканал города Старый Оскол Белгородской области уличили в плохой работе очистных сооружений. Промышленные выбросы муниципального предприятия, отравляющие воздух, почувствовали жители населённого пункта. Старооскольская прокуратура провела проверку по коллективному обращению, сообщили 10 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

К проверке привлекли специалистов региональных Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Эксперты отобрали пробы промышленных выбросов с первичных отстойников очистных сооружений МУП «Водоканал». Лабораторные исследования показали превышение нормативов выбросов в атмосферный воздух предельно-допустимых концентраций по сероводороду.

В отношении муниципального предприятия возбуждены дела об административном правонарушении. Директору организации прокуратура вынесла представление, его рассмотрение взято на контроль.