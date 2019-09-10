Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, напавшего на сотрудника ДПС на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе вечером 9 сентября. Полицейский получил травмы и находится в больнице.

Как сообщили 10 сентября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Газель», в котором находились водитель (местный житель), а также два гражданина Узбекистана. У последних не было документов, и им предложили проехать в отдел полиции.

«В ходе возникшего конфликта один из них несколько раз ударил кулаками сотрудника полиции, после чего был задержан», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Добавим, что еще одно нападение на полицейского произошло в Петербурге 8 сентября около трех часов ночи у дома 1 по улице Ломоносова. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 23-летний гражданин при задержании за административное правонарушение нанес удар рукой по лицу полицейскому. В отношении злоумышленника органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

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