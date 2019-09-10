Осло, , 12:04 — REGNUM 22-летний норвежец Филип Мансхаус признался в совершении убийства своей приемной сестры и нападении на мечеть, однако заявил, что он не должен нести за это ответственность. Помимо этого, осужденный через своего адвоката передал, что был вынужден совершить те действия, за которые его позже и задержали.

«Как он объяснил, его преступления были своего рода самозащитой», — заявил адвокат Унни Фриес. В суде Осло Мансхаус исполнил нацистское приветствие, чем, по мнению норвежских СМИ, хотел продемонстрировать общественности свои экстремистские настроения и идеологию — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Филип Мансхаус был осужден за совершение убийства своей 17-летней приемной сестры и за организацию 10 августа 2019 года нападения на мечеть Аль-Нур в пригороде норвежской столицы.