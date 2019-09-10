Москва, , 08:57 — REGNUM Роботы и автоматизация ничего не поменяли на российском рынке труда и не смогут кардинально поменять ещё лет 100, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обозначенные исследованием Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) риски цифровизации и автоматизации, которым уже в 2030 году могут быть подвержены 20,1 млн российских работников, он отметил:

«Проблема замены трудящегося человека роботом довольно древняя. Ещё Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» приводили байки о якобы пострадавших (уволенных) от знаменитой американской автоматизации. Пугали нас этим и потом. А с другой стороны, кто не помнит лихой песенки «Вкалывают роботы — счастлив человек»? Всё это было и остаётся сказками и пропагандой».

Вместе с тем эксперт напомнил о существующем разделении в обществе — на доцифровое и цифровое поколение.

«Сколько раз мы слышали от людей в возрасте — «у меня мозги не так устроены», «цифровые штуки только для молодых»… Всё, этот человек отчаялся, списал себя во второй сорт», — обозначил проблемы с «роботами» Михаил Гундарин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% жителей России (20,1 млн работников), информировали «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. Не исключено, что для решения этой проблемы потребуется введение налога на роботов.

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Опрос, проведённый аналитическим центром НАФИ в июне 2019 года, показал, что большинство граждан России (65%) опасается потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов.

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