Ардатовский район, Нижегородская область, , 08:54 — REGNUM В Ардатовском районе Нижегородской области после вмешательства прокурора были восстановлены права 27 инвалидов — собственников жилья в двух многоквартирных домах посёлка Мухтолово, где управляющая компания завысила стоимость своих услуг. Решение не вступило в законную силу, но надзорное ведомство обещает держать его на контроле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За 2017−2018 годы ООО «Мухтоловское ЖКХ», которое управляет двумя домами в посёлке Мухтолово, в нарушение закона проводилась индексация размера «платы за содержание и ремонт общего имущества» — один раз в год и в размере, который превышал «официальный уровень инфляции и потребительских цен».

Прокурор после жалоб жителей домов провёл проверку и внёс представление, требуя перерасчёта. Меры приняты не были, последовал иск, в котором надзорная инстанция выступила в защиту 27 жильцов, являющихся инвалидами. Размер перерасчёта варьируется от 1,5 до 9,5 тыс. рублей.

Напомним, ранее скандальная ситуация в сфере ЖКХ региона сложилась, когда «мусорный» оператор выставлял счета к оплате уже умершим гражданам. Такая ситуация произошла в Воротынском районе, где жителю одного из сёл, что умер 11 лет назад, предъявили сумму за услуги.

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